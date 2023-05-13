أيام ميسي معدودة في باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي هو النجم الحقيقي!

ماذا قدم ميسي ومبابي في مباراة باريس سان جيرمان ضد أجاكسيو بالدوري الفرنسي؟

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كاسحًا على نظيره أجاكسيو، بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الجولة 35 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي وسوء أداء ليونيل ميسي.

وافتتح اللاعب فابيان رويز، أهداف المباراة في الدقيقة 22 من الشوط الأول، وعزز النجم المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان بالدقيقة 33.

ثم سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين في الدقائق 47 و54 من عمر المباراة، وأحرز اللاعب محمد يوسف هدف باريس سان جيرمان الخامس بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول الترتيب وابتعد بفارق 6 نقاط عن لانس صاحب الوصافة برصيد 75 نقطة.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام ميسي ومبابي خلال مباراة اليوم على النحو التالي:-

كيليان مبابي:-

سجل كيليان مبابي هدفين، وصنع فرصة محققة.

لمس الكرة 50 مرة، بدقة تمرير 78%.

سدد 4 مرات على المرمى ولم يرسل أي عرضية.

خسر استحواذ الكرة 5 مرات.

ليونيل ميسي:-

لم يسجل أو يصنع ميسي أي أهداف في مباراة اليوم.

لمس الكرة 69 مرة، بدقة تمرير 85.6.%.

سدد كرة واحد على المرمى وعرضية واحدة، وصنع فرصتين محققين.

وخسر الكرة 4 مرات.