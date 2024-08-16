فيديو | 34 ركلة ترجيح .. ملحمة تاريخية تعبر بأياكس أمام باناثينايكوس في الدوري الأوروبي

مباراة مجنونة بكل المقاييس

في واحدة من أكبر الليالي الملحمية في تاريخ الدوري الأوروبي على الإطلاق، نجح فريق أياكس أمستردام الهولندي في عبور تصفيات الدوري الأوروبي على حساب نظيره باناثينايكوس اليوناني.

أياكس دخل المباراة التي أقيمت مساء أمس، الخميس، مستفيدًا بفوزه خارج أرضه بهدف دون رد، لتكون المفاجأة بتفوق باناثينايكوس بنفس النتيجة عن طريق هدف لاعبه تيتي في الدقيقة 89 بالوقت القاتل.

الفريقان ذهبا إلى خوض شوطين إضافيين من أجل فض الاشتباك، ولكنهما لم يسفرا عن أي جديد، ليتم الاحتكام بعدها إلى ركلات الترجيح، وهنا كانت الملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الركلات الخمس الأولى انتهت بالتعادل 4/4، بعد إهدار دانيل مانشيني من جانب الفريق اليوناني، وبريان بروبي من أياكس، لتستمر المعركة عن طريق ضربة مقابل ضربة.

الملحمة استمرت بين الفريقين حتى سدد كل منهما 17 ركلة ترجيح، ليكون مجموع الركلات بشكل عام 34 ركلة، وهو الرقم الأكبر في تاريخ المسابقة على الإطلاق.

المثير في الأمر أن بريان بروبي مهاجم أياكس كان يمكنه إنهاء الأمور مبكرًا لو سجل الركلة الخامسة لفريقه، كما أنه أهدر الركلة قبل الأخيرة كذلك ليضيع فرصة الفوز على فريقه مرة أخرى، قبل أن يتم فض الاشتباك أخيرًا، عندما سجل أنتون جايي وأهدر توني فيلهينا الركلة الأخيرة للضيوف.