عام كامل من الغياب لموهبة إنجليزية هامة

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا تناول الحكم النهائي بإسقاط الاتهامات المتعلقة بلاعبه مايسون جرينوود والتي ادعت طيلة أكثر من عام ارتكاب اللاعب لجريمة اغتصاب وإهانة امرأة.

وتمت تبرئة ساحة اللاعب تمامًا بعد فترة من التحقيقات وقضاء عقوبة مدنية العام الماضي.

مانشستر يونايتد أصدر بيانًا بدوره، قال فيه: "النادي تابع بعين الاعتبار قرارات النيابة العامة للتاج البريطاني بإسقاط كل الاتهامات الموجهة لمايسون جرينوود".

وتابع البيان: "سيجري النادي الآن كافة الخطوات لاتخاذ خطواته التالية، ولن ندلي بأي بيانات أكثر من ذلك في الوقت الراهن".