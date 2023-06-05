تطورات مثيرة في مستقبل فهد بن نافل مع نادي الهلال

فاجأ فهد بن نافل، الشارع الرياضي السعودي، بإزالة عبارة "رئيس نادي الهلال" من حساباته عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

إزالة عبارة "رئيس الهلال"؛ جاءت كأول رد فعل من بن نافل، على قرار خصخصة النادي إلى جانب النصر والاتحاد والأهلي، وحل مجالس الإدارات؛ لحين إجراء انتخابات جديدة.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي: "كثُر الكلام عن سبب إزالة سيد المحافل فهد بن نافل، عبارة رئيس نادي الهلال، من حسابه عبر (تويتر)".

وأضاف الجريسي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "باختصار.. انتهاء فترة رئاسته لنادي الهلال، ولأنه رجل متخصص ويؤمن بالعمل المؤسساتي وبالمسميات من مناصب وصلاحيات، أزال هذه العبارة".

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف عبر حسابه بموقع "تويتر"، عن مستقبل فهد بن نافل؛ بعد خصخصة نادي الهلال.

وأعلن السيف، ترشح بن نافل في انتخابات نادي الهلال القادمة، معربًا عن ثقته بالفوز بولاية جديدة، والاستمرار مع هذا الكيان الكبير.