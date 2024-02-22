أول تعليق من تشابي ألونسو على رحيل توخيل عن بايرن.. وموقفه من ليفربول

المدرب الإسباني حديث أوروبا خلال الفترة الماضية..

تعرض المدرب الإسباني تشابي ألونسو إلى وابل من الأسئلة عن مستقبله على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه باير ليفركوزن أمام ماينز في الدوري الألماني.

وقال ألونسو حين سئل عن مستقبله: "أعلم أن هناك العديد من الأسئلة من هذا النوع، لكني ليس لدي أي جديد لأتحدث عنه".

وحينما سئل عن رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم عن بايرن ميونخ، قال أيضًا إنه ليس لديه أي شيء ليضيفه حيال الأمر.

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وواصل الرفض حين سئل عن وضعية ليفربول بالنسبة له بعد رحيل كلوب بنهاية الموسم فقال: "هذا سؤال مباشر لا أملك له أية إجابة مباشرة".

وعلل ألونسو رفضه الإجابة عن كل هذه الأسئلة بأنه "يركز على ما لديه الآن، وليس من الأفضل أن أتحدث كثيرًا عن تلك الأمور الآن".