أول أرجنتيني يدخلها.. كاكا يرحب بميسي في قائمة "الملوك التسعة"

الأرجنتيني يدخل مع لاعبين من بين الأفضل في تاريخ اللعبة في قائمة من نوع مختلف

رحب البرازيلي ريكاردو كاكا أسطورة منتخب البرازيل ونادي ميلان بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد قليل للغاية من اللاعبين يبلغون 9 فقط ممن حققوا "التتويج الثلاثي".

هذه القائمة تضم اللاعبين الفائزين بلقب على الأقل في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا مع الحصول على كرة ذهبية واحدة على الأقل.

هذه القائمة لا تضم إلا 9 لاعبين، يعد ميسي الأرجنتيني الوحيد بهم، وبها إلى جواره 3 برازيليين هم كاكا ورونالدينيو وريفالدو ومن فرنسا يوجد زين الدين زيدان وألمانيا يوجد منها جيرد مولر وفرانز بيكنباور إضافة إلى باولو روسي فقط من إيطاليا وبوبي تشارلتون فقط من إنجلترا.

كاكا نشر عبر إنستجرام ترحيبًا بـ"ليو" في تلك القائمة قائلًا له: "أهلًا بك في النادي".

رغم أن الخصومة الكروية لا يستهان بها بين البرازيل والأرجنتين، إلا أن العديد من النجوم البرازيليين دعموا الأرجنتين في تلك النسخة من كأس العالم 2022، والسبب الأول كان ميسي.