أول العرب.. أطقم مخصصة لسيدات المغرب في كأس العالم 2023

أطقم تناسب صانعات التاريخ

عندما تكشف شركة "Puma" الرياضية عن قميص منتخب المغرب للسيدات، لن تكون هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها أطقم خاصة باللاعبات مع منتخباتهم الوطنية، لكنها ستكون المرة الأولى في العالم العربي.

سيدات المغرب حققن إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى كأس العالم المقام في أستراليا ونيوزيلند كأول منتخب عربي بعد بلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات 2022.

وتستعد شركة "Puma" الراعي الرسمي لقمصان المنتخب المغربي للرجال وللسيدات بالطبع لأنه لم يسبق أن ارتدت لاعبة مغربية قميصًا مخصصًا للنساء للإعلان عن الأطقم التي سترتديها لبؤات الأطلس في البطولة.

ومهدت "Puma" لإصدار المجموعة بظهور خاص لـ روزيلا عيان مهاجمة الفريق وإعلان انضمامها لعائلة الشركة.

لكن لمعرفة كيف وصلنا إلى تلك النقطة علينا أن نعود بالزمن إلى عام 2019، عندما أصدرت شركة "نايكي" أطقم مخصصة لمنتخباتها قبل انطلاق تلك النسخة من كأس العالم التي أقيمت آنذاك في فرنسا.

تبعتها "أديداس" واتخذت الخطوة بعد توجه عام من جميع اللاعبات المحترفات ورغبة الحصول على ملابس يشعرن فيها بالراحة ومناسبة لمتطلبات اللعبة كمقاس السراويل والأكمام ولا سيما التصميم.

"التعليقات التي نسمعها في الأغلب من الرجال عندما يجدون المقاس المناسب للملابس: نشعر كالأبطال الخارقين لكن الأمر مختلف بالنسبة للنساء، إنهن يردن الشعور بالراحة والتغطية المناسبة والاحترافية".

تصريحات قالتها كيسي لوكر مصصمة أول أطقم نسائية في عالم كرة القدم لـ "ذا جارديان" عام 2019 قبل انطلاق كأس العالم.

"أردنا تصميم شيئًا يجعل اللاعبات يشعرن بالراحة مثل عنق القميص. النساء يفضلنّ الدائري عن شكل "V" لسهولة خلعه وارتدائه مع الشعر، الأكمام كذلك تحب النساء ألا تكون قصيرة".

"حرصنا أن تكون السراويل مناسبة للغاية لحركة اللاعبة في الملعب، ألا تكون ضيقة للغاية أو قصيرة حتى لا يشعرن بالراحة من عدم تغطيتهم بشكل مناسب".

ما حدث حينها من الشركات الرياضية أشبه بالثورة واستجابة لأصوات اللاعبات بعد سنوات من التذمر من أجل حق الحصول على أطقم رياضية تشعرهن بالراحة.

والآن، تستعد "بوما" لسلك الدرب ذاته في كأس العالم 2023 مع منتخبيها المغرب الذي يسجل ظهوره الأول، وسويسرا الذي غاب عن النسخة السابقة التي حدثت بها هذه الثورة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عنهما في الأيام القليلة المقبلة بعد أن أسدلت شركتي "نايكي" و"أديداس" الستار عن الأطقم الخاصة بمنتخباتهم لخوص غمار البطولة في يوليو المقبل.