أول الراحلين .. الهلال يبحث عن عرض للتخلص من لاعب أجنبي

رحلة أخرى للبحث عن بديل أفضل

بدأت تحركات إدارة نادي الهلال السعودي، لترتيب أولويات الفريق بشأن صفقات الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب الإعلامي خالد عبد العزيز، فإن إدارة الهلال تبحث عن عرض جيد لبيع الظهير البرازيلي رينان لودي، من أجل إفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر في الموسم المقبل.

وكتب عبد العزيز تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، نقلًا عن مصدر خاص في النادي: "قرر ‎الهلال تسويق وبيع عقد الظهير الأيسر البرازيلي لودي بالصيفية القادمة والتعاقد مع ظهير أجنبي أخر ذو جودة أعلى وإمكانيات أفضل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان البرازيلي رينان لودي، قد انضم للهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من مارسيليا الفرنسي لمدة 3 مواسم ونصف (حتى صيف 2027).

ولم يحصل لودي على فرصة كافية لإثبات قدراته مع الهلال، حيث لعب 7 مباريات فقط في دوري روشن السعودي ومباراتين في كأس السوبر، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وسبق لرينان لودي وأن مثّل أندية أتلتيكو باراناينسي البرازيلي وأتلتيكو مدريد الإسباني ونوتينغهام فورست الإنجليزي، وحقق عدداً من الألقاب، منها: الدوري الإسباني وكوبا سود أمريكانا.

