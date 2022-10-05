أوليفر كان: ناقشنا انتقال رونالدو لبايرن ميونخ، وكذلك دورتموند!

الفكرة لم تستمر طويلًا

كشف أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن قيام النادي الألماني بمناقشة التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

النجم المخضرم البالغ من العمر 37 سنة تصدر عناوين الصحف خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب رغبته الصريحة في مغادرة مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

اللاعب ارتبط بالعديد من الأندية الأخرى، كان على رأسها بايرن وبوروسيا دورتموند وتشيلسي وأتلتيكو مدريد بالإضافة لنادي نابولي الإيطالي، ليبقى في النهاية مع الشياطين الحمر.

ماذا قال كان عن رونالدو؟

رئيس بايرن وأسطورة النادي قال في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد":"ناقشنا لفترة وجيزة إمكانية انتقال رونالدو إلى بايرن ميونخ وربما في دورتموند أيضًا".

وأضاف:"وجهة نظرنا كأندية في الدوري الألماني تميل إلى اعتبار النجوم البارزون مثل رونالدو كعامل مهم في جذب انتباه الناس إلى البطولة".

وتابع:"إنه أحد أعظم النجوم في العقد الماضي، ولكن فكرة التعاقد معه تم تجاهلها بسرعة ولم تستمر طويلًا".

ما هو الوضع الحالي لرونالدو؟

النجم البرتغالي يمر بموسم كارثي مع الشياطين الحمر، بسبب جلوسه بشكل متكرر على دكة البدلاء تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

الخيار الأقرب للواقع كان استمرار رونالدو حتى نهاية عقده في يونيو 2023 والانتقال بعدها إلى أي فريق آخر بالمجان في صفقة انتقال حر.

ولكن صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت أن تين هاج لا يمانع مغادرة اللاعب في يناير القادم وأصبح أكثر انفتاحًا للفكرة التي عارضها بالميركاتو الصيفي، حيث تمسك ببقاء رونالدو حتى النهاية.