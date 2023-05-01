أولى ضحايا عودة ليونيل ميسي .. برشلونة يجد عرضًا ضخمًا لنجمه في الدوري الإنجليزي

نجم برشلونة الشاب ضحية عودة ميسي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن خورخي مينديز، وكيل أعمال أنسو فاتي نجم برشلونة عقد جلسة مع إدارة النادي لمناقشة مصير اللاعب.

ولم يدخل فاتي خطط تشافي مدرب برشلونة في الفترة الأخيرة، وتم تسجيله في قائمة انتقالات النادي للموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" أكد وكيل أنسو لمجلس إدارة برشلونة أنه سيقدم خلال هذا الصيف عرضًا بقيمة 70 مليون يورو للاعب الشاب.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يريد رحيل فاتي للحصول على أموال من انتقاله، ويستمع برشلونة حاليًا إلى عروض أنسو ويحاول وكيله البرتغالي خورخي مينديز، تهدئة برشلونة من خلال ضمان ظهور نادي سيضع مبلغ 70 مليون يورو على الطاولة، وقال أن هذا النادي سيكون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن أنسو فاتي، من ناشئين فريق برشلونة وبالتالي في حالة رحيله ستذهب أموال الصفقة للنادي الكتالوني كاملة دون استفادة أي فريق آخر.

وتحاول إدارة برشلونة توفير أكبر قدر من الأموال من خلال رحيل بعض اللاعبين أو تقليل الرواتب لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالعودة للفريق.