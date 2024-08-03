فيديو .. تصرف غريب من "رجل الأولمبياد الأول" يشعل أزمة مع الصين!

لقطة أثارت غضب البعض

استمرارًا للأحداث المثيرة للجدل في أولمبياد باريس 2024، خرج السباح الفرنسي ليون مارشان بلقطة وصفها البعض على أنها "قبيحة" وتسببت في أزمة مع الصين.

مارشان نجح في الحصول على ميداليته الذهبية الرابعة في الدورة الحالية، ليصعد إلى منصة التتويج في سباق 200 متر متنوع، وهو ما جعله يدخل تاريخ الأولمبياد بأكبر عدد من الميداليات الفردية إلى جانب مايكل فيلبس ومارك سبيتز، كما يعتبر حاليًا هو الرياضي الأفضل بالمنافسات المقامة في بلاده.

موقع "ريليفو" الإسباني قال إن مارشان صعد إلى المنصة وسط حالة من التصفيق الحار والاحتفاء به، ولكن أثناء خروجه من القاعة حاول أحد الفنيين من الوفد الصيني مصافحته لتهنئته، ولكن مارشان تجاهله تمامًا، ولم ينظر إليه ومشى بجانبه.

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وفسر الموقع هذا التصرف بأنه يرجع إلى السمعة السيئة التي اكتسبتها السباحة الصينية في الأولمبياد، بعدما كشف الصحفي الألماني هاجو سيبيلت في أبريل الماضي، أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أخفت أنه قبل دورة ألعاب طوكيو الماضية، كانت نتيجة اختبار 23 سباحًا صينيًا إيجابية لمادة الـ"تريميتازيدين".

ومن بين هؤلاء السباحين هناك 11 سباحًا في أولمبياد باريس الحالي، حيث نجحت الصين في اجتياز معظم ضوابط المنشطات في 2023 وخلال هذا العام، لتنهي الشكوك المُحيطة بها بخصوص هذه القضية.