أولمبياد باريس | لقطة مثيرة للجدل .. الحكم يتلاعب بقلوب المصريين في الوقت القاتل أمام فرنسا

قمة أولمبية مشتعلة بين مصر وفرنسا..

شهدت مباراة منتخب فرنسا تحت 23 سنة أمام نظيره المصري، في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

الفائز من مباراة فرنسا ومصر، سيلتقي في نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024، مع منتخب إسبانيا تحت 23 سنة، المتأهل على حساب نظيره المغربي، بعد الفوز عليه (2-1)، مساء الإثنين.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.. احتسب الحكم الهندوراسي هيكتور سعيد سانشيز، خطأ لمصلحة منتخب مصر داخل منطقة جزاءه، قبل أن يتراجع ويقرر الذهاب لمشاهدة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

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تراجع الحكم؛ جاء بناءً على نداء من مساعديه في غرفة "فار"، الذين شاهدوا "لمسة يد" ضد اللاعب عمر فايد، مدافع منتخب مصر تحت 23 سنة، في هذه اللعبة؛ ما يعني إمكانية احتساب "ركلة جزاء" لفرنسا.

الحكم أرعب المصريين؛ حيث ظل يراجع اللقطة لدقائق عديدة، قبل أن يعلن اعتماد قراره الأول؛ وهو خطأ لمصلحة المنتخب المصري، لوجود دفع من لاعب منتخب فرنسا ضد فايد، قبل لمسة اليد.

وبهذا القرار انتهى الوقت الأصلي من قمة فرنسا ومصر الأولمبية، بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ ليذهب المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين بشكل رسمي.