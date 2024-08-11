أولمبياد باريس | "أغنية" تُنهي مُشاجرة قوية بين سيدات كندا والبرازيل بنهائي طائرة السيدات

مُشاجرة أشعلت أجواء نهائي الكرة الطائرة للسيدات بالأولمبياد

نجح منسق الموسيقى الموجود في ملعب برج إيفل في إنهاء مُشاجرة قوية نشبت بين لاعبات المنتخبين الكندي والبرازيلي، في نهائي الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد فشل حكم المباراة في حل الأزمة.

وتوترت الأجواء خلال المباراة النهائية في المجموعة الفاصلة، بعدما بدأ الثنائي الكندي ميليسا هومانا باريديس، وبراندي ويلكرسون في تبادل الكلمات مع البرازيليتين آنا باتريشيا رامون ودويدا من خلال الشبكة الفاصلة بينهم!

السبب في توتر الأجواء أن النتيجة كانت 11-7، ليحتسب الحكم نقطة للثنائي الكندي، ليحتفلوا بالنقطة حيث كان الحكم سيغير قراره وسيمنح الكرة إلى البرازيل، وهو الأمر الذي تسبب في الأزمة وتبادل الكلمات بين باتريشيا وويلكرسون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام حكم المباراة بالنزول بجوار الحكم الثاني الموجود في الملعب، لمحاولة إنهاء الجدال الدائر بين اللاعبات، ولكن المحاولات باءت بالفشل.

وفي تلك اللحظة قرر منسق الموسيقى الموجود في ملعب برج إيفل تشغيل أغنية "Imagine" لجون لينون، ليبدأ الجمهور بالتفاعل معها، حيث تم اتخاذه بروح الدعابة، لتبتسم اللاعبات وهدأ التوتر على الفور وانتهت الأزمة.

وفاز الثنائي البرازيلي بالشوط الفاصل والمباراة، حيث علقت آنا باتريشيا على الأحداث: "لقد كانت مباراة رائعة، صرخت أولًا وشعرت بعدم الارتياح، وكررت ما فعلته فغضبت، وفي النهاية خرج الوضع عن السيطرة قليلًا".

وقالت دويدا: "بعد الأغنية ضحك الجميع ونجحت في إنهاء الأزمة بعدما ضحكت الفتيات، هذا كل شيء إنها مجرد لعبة وهذا ما حدث، ونحن نحترم فريقهما كثيرًا، والجميع كان يُريد الفوز، وتحدثنا سويًا أثناء تغيير الملعب وكل شيء على ما يُرام".