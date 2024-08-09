أولمبياد باريس | "سخر منه بسبب منتخب إسبانيا" .. لابورت يدخل في معركة كلامية مع مشجع

ماذا فعل إيمريك لابورت؟..

سخر النجم لإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من أحد المشجعين؛ على هامش مباراة منتخب بلاده الأولمبي، أمام فرنسا.

إسبانيا تواجه منتخب فرنسا - حاليًا -، في المباراة النهائية لتحديد الفائز بـ"الميدالية الذهبية"، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

واحتفل لابورت عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بتسجيل منتخب إسبانيا التعادل (1-1)، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بهدف مقابل لا شيء أمام فرنسا؛ قائلًا: "هيا بنا".

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أحد المشجعين رد على مدافع نادي النصر المخضرم؛ قائلًا: "مجرد تعادل يا أخي"؛ في إشارة إلى ضرورة عدم احتفاله الزائد بالهدف الإسباني.

لكن.. إيمريك لابورت انتظر حتى تسجيل الإسبان، الهدف الثاني في الشباك الفرنسية، والذي جاء بعد 7 دقائق من "التعادل"؛ ليسخر من هذا المشجع، بالقول: "البث لديك مُتأخر يا أخي".

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جدير بالذكر أن النتيجة تشير حاليًا إلى تقدم منتخب إسبانيا، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على نظيره الفرنسي، في واحدة من أفضل النهائيات عبر التاريخ، بدورة الألعاب الأولمبية.