أولمبياد باريس | "جدل التائهة في نهر السين" .. لاعبة تجديف سعودية تحرج المصريين بـ"صورة شخصية وتحذير"!

كشف الحقائق في أزمة "اللاعبة التائهة"..

ربما تكون إثارة النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تستضيفها فرنسا حتى الحادي عشر من أغسطس القادم؛ مرتبطة بالأحداث الجدلية التي تصاحبها في الأساس، أكثر من قوة المسابقات الرياضية نفسها.

ومن أكثر القضايا الجدلية التي صاحبت نسخة "باريس 2024"؛ تلك الأخبار التي انتشرت عن "استبعاد" اللجنة المنظمة للأولمبياد، للاعبة المصرية آية السيد، من منافسات التجديف؛ بعد أن "تاهت" في نهر السين.

وعلى الرغم من نفي اتحاد التجديف المصري، لهذه الأخبار؛ إلا أن بعض القنوات والحسابات المصرية، نشرت صورة تدعي أنها للاعبة المصرية التي "تاهت"، خلال منافسات التجديف في "أولمبياد باريس".

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وفي هذا السياق.. خرجت لاعبة سعودية تُدعى كاريمان أبوالجدايل، لتوضيح حقيقة الصورة المنتشرة، والتي قالت القنوات والحسابات المصرية، أنها لآية السيد.

أبوالجدايل كتبت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "الصورة - المنتشرة عن آية السيد - صورتي.. أنا لاعبة تجديف سعودية واسمي كاريمان".

وحذرت أبوالجدايل من تداول صورتها، مع الأخبار التي تخص آية السيد، مشككة في وجود لاعبة مصرية بهذا الاسم من الأساس، تشارك في دورة الألعاب الأولمبية؛ بسبب التضارب في الأخبار بين التأكيد والنفي.