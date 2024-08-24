رئيس دورة الألعاب البارالمبية: سنزعج الجميع بمفاجآت جديدة في حفل الافتتاح!

الجدل لن يتوقف في باريس هذا الصيف

كشف توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس، عن تخطيطه للقيام بالعديد من المفاجآت خلال حفل افتتاح المنافسات التي تبدأ في شهر أغسطس الجاري.

إستانجيه قاد فرنسا لاستضافة أولمبياد باريس 2024 وهي الدورة التي انتهت مؤخرًا، ومن المقرر أن يستكمل مهمته بالإشراف على منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تبدأ في 28 أغسطس الجاري وتنتهي في 8 سبتمبر المقبل.

وقال إستانجيه في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية:"نرغب في حدوث المزيد من الإزعاج، والتخلص من بعض الكليشيهات والأحكام المسبقة حول الإعاقة، هذا التمييز الذي يظل الأول من نوعه في فرنسا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"الحفل سيجعلنا ندرك أهمية الأمر في المجمتع، لذلك يجب أن يكون مبهرًا للناس في مختلف أنحاء العالم".

وفي سياق متصل قال بيار ربدان نائب عمدة باريس لتلفزيون "BFM" الفرنسي:"علينا أن نتوقع مفاجآت، الحفل سيتجاوز ما تم إنجازه حتى الآن من خلال وجود قدر هائل من الأصالة التي ستجعله ناجحًا".

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية قد قررت إقامة افتتاح المنافسات خارج الملاعب، وبالتحديد بين شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد.

جدير بالذكر أن حفل أولمبياد 2024 في باريس أثار حالة واسعة من الجدل، بسبب تجسيد لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافينشي من قبل مجموعة من الفنانين المتحولين جنسياً، وكذلك ظهور المغني فيليبي كاترين عارياً وتجسيده الرب الإغريفي ديونيسيس ضمن نفس المشهد الخاص بالعشاء الأخير.