"أوقفوني 4 سنوات لأنني كنت أغلبهم بالملعب" .. اتهام خطير من محمد نور بشأن أزمة المنشطات

تصريحات قوية من أسطورة الاتحاد

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خرج محمد نور أسطورة نادي الاتحاد بتصريحات خطيرة بشأن أزمة المنشطات الشهيرة، التي تسببت في إيقافه لمدة 4 سنوات، ومن ثم اعتزاله كرة القدم.

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وكانت لجنة المنشطات قد قررت إيقاف نور لمدة 4 سنوات في ديسمبر 2016، بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات، ليقرر بعدها اعتزال كرة القدم نهائيًا.

وقال نور خلال تصريحات عبر بودكاست "المواجهة": "في قضية المنشطات كانوا (ينافخون) على المحامي الخاص بي، وكان هناك إصرار على إيقافي لمدة 4 سنوات".

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وتابع أسطورة الاتحاد: "لماذا هذا الإصرار على إيقافي؟ لأنني كنت أغلبك في الملعب وأتحداك؟ كنت أتحداك في التليفزيون وتأتي لي في الملعب أغلبك، الميول سبب إيقافي بنسبة 100%".

واختتم نور تصريحاته بشأن إيقافه قائلًا: "إيقافي بالمنشطات أمر أوجعني، ولكنني وضعته خلفي وهذا الأمر لن يُمحي ما قدمته، لأنني قدمت بصمة لا يقدر عليها أحد".

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