"أوقفوا كل هذا الآن".. جاري نيفيل يطالب بتحجيم الاستثمار السعودي الرياضي!

لا يعتزم أسطورة كرة القدم الإنجليزية أن يشاهد مزيدًا من اللاعبين في الدوري السعودي.. والسبب؟

لا يبدو الأسطورة الإنجليزي جاري نيفيل متحمسًا حيال الاستثمار السعودي في كرة القدم وكون الدوري السعودي بات بؤرة جذابة لنجوم الدوري الإنجليزي.

وفي ظل اقتراب الهلال السعودي من حسم صفقة لاعب وولفرهامبتون روبن نيفيش، واقتراب قدوم نجولو كانتي وحكيم زياش من الدوري السعودي بينما يلعبان في نادٍ بحجم تشيلسي، قرر نيفيل إزالة الصمت.

نيفيل كتب عبر "إنستجرام": "أي فرصة للدوري الممتاز للنظر في هذا التداول السعودي مثل الوقت الراهن؟!".

وأردف: "لابد من تنظيم الأمور في أسرع وقت ممكن، أن نكون مرنين بما يكفي لإيقاف هذه النماذج من مصادرها، فإذا كانت هناك أشياء غير سليمة فقد تم توضيح أنها غير سليمة، الاستقلال مطلوب في أسرع وقت ممكن، إدارة كرة القدم في إنجلترا فوضى!".