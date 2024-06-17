أوسيمين يقتل الحلم السعودي.. نجم نابولي يحدد وجهته المقبلة!

النيجيري يتخذ قرارًا هامًا!

اتخذ النيجيري فيكتور أوسيمين نجم فريق نابولي قرارًا هامًا يخص مستقبله في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن لاعب نابولي الحالي لا يفكر في اللعب لأحد أندية الدوري السعودي.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتبط فيه أوسيمين بالانضمام لصفوف الأهلي وعدة أندية سعودية أخرى للانضمام لهم في الصيف.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد حدد وجهته بالفعل، حيث ينتظر عرضًا مناسبًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الذي يحبه ويتمنى اللعب فيه.

جدير بالذكر أن عقد أوسيمين في صفوف نابولي به شرط جزائي تبلغ قيمته حوالي 130 مليون يورو ولا ينتهي قبل صيف 2026.