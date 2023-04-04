أوساسونا يٌقصي بيلباو وينتظر ريال مدريد أو برشلونة بنهائي تاريخي لكأس الملك

نجح فريق أوساسونا في قلب كافة التوقعات ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعد نجاحه في إقصاء أتلتيك بيلباو في نصف نهائي البطولة، لينتظر ريال مدريد أو برشلونة بالمباراة النهائية.
أوساسونا دخل مواجهة الإياب وهو صاحب الأفضلية بعد فوزه في الذهاب بهدف دون رد، ليكون التعادل الإيجابي 1/1 كافيًا لصعود الفريق إلى نهائي المسابقة.
ونجح بيلباو في تسجيل الهدف الأول له عن طريق إيناكي ويليامز في الدقيقة 33، ليتم الاحتكام بعدها لشوطين إضافيين، ليسجل أوساسونا هدف التعادل في الدقيقة 116 من عمر اللقاء.
وبذلك يتأهل أوساسونا للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، منتظرًا الفائز من ريال وبرشلونة اليوم، الأربعاء، وهي المباراة التي يعتبر برشلونة هو الأقرب لحسمها بفوزه في الذهاب بهدف دون رد.
جدير بالذكر أن الفائز من برشلونة وريال مدريد سيلعب ضد أوساسونا في نهائي كأس الملك يوم 6 مايو القادم على ملعب لا كارتوخا.
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