أوديون إيجالو يرفض قطر .. وصراع سعودي – أوروبي على مهاجم الهلال السابق

المهاجم النيجيري رحل عن الزعيم بعد نهاية عقده الموسم الماضي، لكن مستقبله لا يزال غامضًا

لم يحسن النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم الهلال السعودي السابق، بعد اختيار وجهته الجديدة، بعدما استغنى عنه الزعيم بنهاية الموسم الماضي.

القلعة الزرقاء رفضت تجديد عقد النيجيري، ووضعت اسمه على رأس قائمة الراحلين رفقة الأرجنتيني لوسيانو فييتو وعبد الله عطيف، وبينما حسم الأخير وجهته للأهلي السعودي، لا يزال الثنائي الأول حائرًا.

ووفقًا لموقع "في الجول" المصري فإن مصدر مقرب من اللاعب نفى تلقيه أي عرض من الأهلي المصري، ولم يدخل الطرفان في مفاوضات من الأساس.

بينما أوضح المصدر أن إيجالو وصله عرض بالفعل من أم صلال القطري، لكن تم رفضه، بداعي "عدم ارتقائه لطموحاته".

أما عن العروض الحالية، فقال: "نفاضل حاليًا بين عدد من العروض بالدوري السعودي وكذلك البطولات الأوروبية".

يذكر أن الهلال كان قد ضم إيجالو في يناير 2022م، وخاض معه 60 مباراة، سجل خلالها 43 هدفًا وصنع سبعة آخرين.