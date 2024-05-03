ماذا يحدث في الاتحاد؟

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لا يزال الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، يتلقى المزيد من الضربات، بعد الكشف عن ثلاث إصابات جديدة في صفوف العميد.

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الاتحاد بات أمام أمل وحيد لإرضاء جماهيره قبل نهاية الموسم، بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام الهلال في الدور نصف النهائي، لينافس العميد على المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، أو المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل.

وكشف الاتحاد عن التقرير الطبي لثلاثة لاعبين؛ حيث يعاني المدافع المصري أحمد حجازي من التواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى، والمغربي عبد الرزاق حمد الله من إصابة في العضلة الخلفية، وزكريا هوساوي من إصابة بالعضلة الألوية اليسرى خلال المباراة الماضية.

وسادت حالة من القلق بين جماهير الاتحاد، في ظل توقيت إصابة الثلاثي الذين يعتمد عليهم جاياردو بشكل أساسي، في ظل المرحلة الحاسمة التي يدخلها الفريق، مع قرب انتهاء الموسم في مسابقة دوري روشن السعودي، في 27 مايو الجاري.

ويستعد الاتحاد لمواجهة أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي، فيما يدخل العميد المباراة، وسط غياب 11 لاعبًا للإصابة، وهم "أحمد حجازي، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما، مدالله العليان، لويس فيليبي، عمر هوساوي، حامد الغامدي، فابينيو، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، سلطان الفرحان".

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ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، ليبتعد عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بفارق 4 نقاط، والتعاون الرابع بنقطة واحدة.

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