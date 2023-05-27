أوتوبيس احتفالات و200 ألف مشجع في الشوارع .. دورتموند يحبط جماهيره!

علي رفعت
SÉBASTIEN HALLER BORUSSIA DORTMUND BUNDESLIGA 27052023Getty Images
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عمدة المدينة كان واثقًا للغاية في الفوز.

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند وعمدة المدينة كانوا واثقين للغاية من الفوز على فريق ماينتس في الجولة الختامية من الدوري الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن عمدة المدينة حضر احتفالات خاصة بلقب الدوري قبل أن يخسره فريقه في الرمق الأخير من البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتفالات كانت من المفترض أن تتم عبر حافلة مفتوحة تسير عبر شوارع المدينة في حضور الجماهير من مختلف الأحياء.

وأكدت أن العمدة توقع حضور حوالي 200 ألف مشجعًا في الشوارع على الأقل للاحتفال باللقب الذي كان منتظرًا قبل أن يخطفه بايرن ميونخ في اللحظات الأخيرة.

جدير بالذكر أن الدوري الألماني كان قد حسم في اللحظات الأخيرة عقب أن فرط بوروسيا دورتموند في الفوز على ماينتس والذي كان سيمنحه اللقب بشكل مؤكد بغض النظر عن نتيجة مواجهة بايرن ميونخ.

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