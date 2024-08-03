أوتاميندي يكشف سبب المشاجرة بعد مواجهة فرنسا: لو أرادوا الاحتفال أمام عائلاتنا فعليهم مواجهتنا أولًا

أوتاميندي غاضب من تصرفات لاعبي فرنسا...

تحدث نيكولاس أوتاميندي، لاعب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي، عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين لاعبي منتخب بلاده، أمام فرنسا، عقب نهاية مباراة الفريقين في أولمبياد باريس 2024.

وعقب نهاية الأرجنتين وفرنسا، في ربع نهائي أولمبياد باريس والذي انتهى بفوز الديوك بهدف دون رد، حدثت مشاجرة واشتباك بالأيدي بين لاعبي الفريقين.

وقال أوتاميندي في تصريحات لقناة " TyC Sports" عقب اللقاء: "قبل أن أصبح بطلًا للعالم مع المنتخب الأول، مررت بالهزائم وأعرف كيف يكون الأمر، ولكن أمام فرنسا، قدمنا مستوى جيدًا ولكن في النهاية أهدرنا التأهل".

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وأضاف: "أشعر بغضب شديد بسبب احتفال لاعبي فرنسا، أمام عائلاتنا، إذا كانوا يشعرون برغبة، فعليهم مواجهتنا أولًا وسنحل الأمر هناك".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، ضرب موعدًا مع نظيره المصري في نصف نهائي الأولمبياد، مساء الإثنين المقبل، وسيلاقي الفائز من المباراة، الفائز من مواجهة إسبانيا والمغرب، في نهائي المسابقة يوم الجمعة 9 أغسطس.