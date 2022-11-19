أهم من الجنازة والعمل .. الجماهير تضحي بكل شيء بسبب كأس العالم!

استطلاع رأي يكشف عن مفاجآت صادمة

كأس العالم يحمل أهمية هائلة للمشجعين في مختلف أنحاء العالم بسبب عشقهم لكرة القدم، ولكنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لجماهير ويلز وإنجلترا.

موقع "بادي باور" قام باستطلاع آراء الجماهير من المشجعين، عن مدى أهمية متابعة مباريات المونديال، حتى لو كان الأمر على حساب الأنشطة اليومية والجنازات والذهاب إلى العمل.

وكانت المفاجأة بأن 47% من المشجعين الإنجليز أبدوا استعدادهم للتهرب من أي شيء لمشاهدة كأس العالم، ونسبة 41% من جمهور ويلز قاموا بالتصويت على نفس الشيء.

وفي الوقت ذاته قام بعض المشجعين الآخرين بوضع وظائفهم قبل وطنيتهم وحبهم لمنتخب بلادهم، بوجود نسبة 15% من مشجعي إنجلترا أكدت على إمكانية مشاهدة المباريات أثناء التواجد بأماكن العمل.

وقالت نسبة 40% إنهم سيفوتون بكل سرور ندوة أو محاضرة لمشاهدة المباريات، و10% اعترفوا بإمكانية تفويت جنازة لحضور أي مباراة لإنجلترا، بينما 7% قالوا إنهم سيحضرون الجنازة ولكنهم سيحرصون على متابعة النتيجة بصفة مستمرة.

جدير بالذكر أن إنجلترا تقع في المجموعة الثانية بكأس العالم، وتلعب أمام كل من ويلز وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.