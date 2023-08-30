"أهم شيء في الحياة" .. إرلينج هالاند يكشف طقوسه الغريبة قبل النوم!

النجم النرويجي يكشف عن عاداته اليومية قبل النوم..

كشف النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن الطقوس الغريبة التي يقوم بها قبل الخلود إلى النوم.

المهاجم النرويجي، الذي سجل 55 هدفًا في 58 مباراة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف 2022، شدد على أهمية النوم الجيد وتأثيره على حياته.

وظهر هالاند في البودكاست الخاص بالمؤثر الأمريكي الشهير لوجان بول، وكشف خلال اللقاء عن بعض الأسرار التي أدت إلى نجاحه، ومن بينها النوم العميق.

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وقال هالاند: "أعتقد أن النوم هو أهم شيء في العالم، لذلك من أجل النوم الجيد، هناك أشياء بسيطة أقوم بها".

وأضاف: "أقوم بارتداء نظارات زرقاء خاصة تحجب الرؤية، ولا أتحدث قبل النوم بفترة كافية، بالإضافة إلى إغلاق جميع الأشياء التي قد تتسبب في وصول إشارات إلي في غرفة النوم".

وأضاف: "إن القيام بالكثير من الأشياء ليس أمرًا جيدًا، لكن القيام بأشياء بسيطة كل يوم لفترة طويلة يؤتي ثماره حقًا".

واختتم هالاند: "ثم هناك الساونا، أحاول القيام بذلك كل يوم تقريبًا، أتواجد في غرفة البخار قبل النوم".