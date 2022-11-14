أهكذا ترد الجميل؟! .. الجماهير تنقلب على رونالدو بسبب تصريحاته عن روني!

روني تعاطف مع رونالدو فكان هذا مصيره!

شهدت الساعات الماضية الكثير من التعاطف مع النجم الإنجليزي واين روني بعد تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو حوله والتي انتقده فيها بشكل لاذع.

وخرج رونالدو في مقتطفات من مقابلة مع بيريس مورجان نشرتها صحيفة "صن"، وهاجم الجميع وأكد تعرضه للخيانة في مانشستر يونايتد، وانتقد روني وهو ما أثار الجماهير ضد البرتغالي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن روني سانده في تصريحات أخرى مؤخرًا.

وكان روني قد قال سابقًا في أعقاب جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء بشكل مستمر بداية هذا الموسم: "أنا أعرفه جيدًا، وأعرف كم أن ذلك الأمر يحمل الكثير من الصعوبة بالنسبة له، هو يريد أن يلعب كل دقيقة".

وأضاف: "لديه مسيرة مذهلة، أفضل منا جميعًا، هو وميسي هما أعظم من لعبا تلك اللعبة من رأيي، لكن الأمر متوقف عليه ليستمر في المحاولة".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد خرج وقال عن روني إنه ينتقده فقط لأنه أوسم منه ولأنه لا يزال يلعب بينما الأخير اعتزل كرة القدم.