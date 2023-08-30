القبلة التي هزت العالم

أدلى رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس بدلوه فيما يتعلق بالقضية الشهيرة لرئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس والمسماة إعلاميًا، بقضية القبلة.

وكتب تيباس على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "لا تستحق لاعبات المنتخب الوطني انصراف ردود أفعاله، إنهم ليسوا مذنبين بصورة إسبانيا التي قدمها روبياليس".

وأضاف: "لا توجد انتهازية أو نفاق سياسي يبرر أن صورة إسبانيا ظهرت على هيئة رجل مجنون يلمس أعضاءه التناسلية، ويقبل، ويحمل اللاعبات مثل الكيس، ويلمس هيرموسو بشكل غير لائق في مثل هذه اللحظة المهمة".

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وأردف: "إنها ليست مسألة اتجاهات، روبياليس لم ينل من كرامة جيني بموقفه فحسب، بل نال أيضًا من كرامة إسبانيا".