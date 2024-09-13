اتهم زوجته بممارسة السحر الأسود .. لاعب شيفيلد يتعهد بحماية عائلته من والده "الشرير"!

واقعة مثيرة للجدل في البوسنة

تصريحات صادمة خرج بها أنيل أحمدهودزيتش لاعب شيفيليد يونايتد، خرج فيها لإعلان قطع علاقته بوالده تمامًا، بعد قيام الأخير باتهام زوجته بممارسة السحر الأسود..

المدافع البالغ من العمر 25 سنة لم يتردد في اتهام والده بالتلاعب ونشر الأكاذيب والاحتيال والمضايقات اليومية لزوجته، وقال عنه "لقد فعل أشياء فظيعة بالشخص الذي أحبه".

وقال أحمدهودزيتش في تصريحات على قناة "N1":"الشيء الوحيد الذي تريده من والدك كابن هو الدعم والفخر، لسوء الحظ لم أتلق سوى القليل جدًا من ذلك، إنه ليس رجلًا، فهو يضطهد الأشخاص الذين أحبهم في كل مرة يحدث فيها خطأ ما".

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وأضاف:"لن أخوض في الأشياء التي فعلها عندما كنت أصغر سنًا، ولكن لو صدقتم مقابلته، فربما يتعين علينا إجراء مقابلة أخرى مع والدتي".

وكان والد المدافع البوسني قد اتهم زوجته ماريانا بممارسة السحر الأسود، من أجل إقناعه بترك المنتخب الوطني وعدم اللعب معه مرة أخرى.

وهو الأمر الذي رد عليه اللاعب:"لدي إيمان قوي جدًا بالله ولا يمكن نزعه مني أبدًا، سأفعل كل ما بوسعي لحماية عائلتي والأشخاص الذين أحبهم من الأشرار مثله، اتهامه زوجتي بممارسة السحر الأسود أمر مهين بالنسبة لي ولها".

يذكر أن القصة بدأت عندما خرج ميرساد والد اللاعب، ليؤكد أنه لم يعتد يعتبر أنيل ابنه، وذلك بعدما قام "الأشرار" بدعوته للتوقف عن اللعب مع منتخب البوسنة.

وعلى الجانب الآخر قال اللاعب إن الإصابات والعلاج الطبي غير الصحيح وإهانات المشجعين على شبكات التواصل الاجتماعي، كانت السبب الرئيسي لهذا القرار وأن زوجته ليس لها أي علاقة بالأمر.