أنهى مسيرة عمرها 42 عامًا .. فيلاس بواس يكتسح رئيس بورتو التاريخي

المدرب السابق أصبح رئيسًا لبورتو

اكتسح المدرب السابق فيلاس بواس انتخابات نادي بورتو البرتغالي، ليُنهي مسيرة الرئيس التاريخي جورج نونو بينتو، الذي استمر في منصبه لمدة 42 عامًا.

وأشار "portugoal" إلى أن بواس حصل على 80% من الأصوات المشاركة، والتي وصل عددها إلى 26 ألفًا و 741 ناخبًا، ليُحطم الرقم القياسي الذي يبلغ حوالي 10 آلاف.

وقال بواس في خطاب انتصاره: "نادي بورتو أصبح حرًا مرة أخرى"، بعدما قال في تصريحات سابقة، أن هناك العديد من شركاء بينتو الرئيس السابق، يسيئون استخدام مناصبهم وسلطتهم لمصالحهم الخاصة وضد مصالح النادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتجنب فيلاس خلال حديثه التحدث عن بينتو الرئيس التاريخي لبورتو بشكل سلبي، حيث قال: "أعرب أن امتناني لجورج بينتو على كل ما قدمه لنادينا بورتو، وأضمن له بأن النادي سيظل منزله دائمًا".

واختتم بواس تصريحاته قائلًا: "أتمنى التوفيق وأحقق كل تطلعات جماهير بورتو، والفوز ورفع الألقاب وبناء نادي مستدام للمستقبل، وأمامنا مهمة طويلة، تحتاج إلى عمل شاق في منزل يجب إعادة هيكلته وفرزه وإعادة تنظيمه".

وفضّل بينتو المهزوم في الانتخابات الصمت وعدم التعليق على الأمر، حيث فوض رد فعله إلى نائبه فيتور بايا الذي قال: "تهانينا للقائمة الفائزة، وحان الوقت للاستعداد للمستقبل، وهذه هي نهاية الإرث المذهل لأهم شخص في تاريخ بورتو".

وعمل بواس مديرًا فنيًا لبورتو خلال الفترة من 2010 إلى 2011، حيث قاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي، قبل أن يتولى تدريب تشيلسي وتوتنهام في إنجلترا، بالإضافة إلى زينيت بطرسبرج الروسي، وشانجهاي الصيني ومارسيليا الفرنسي الذي رحل عنه 2021.