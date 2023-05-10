أنمار الحائلي يستغنى عن ثنائي الاتحاد .. ويغري صفقة الهلال التاريخية بـ"المونديال"

ميركاتو تاريخي ينتظر عشاق نادي الاتحاد بعد الاقتراب من لقب الدوري

shahid

بدأ مسؤولو نادي الاتحاد، في التخطيط لـ"الميركاتو" الصيفي القادم؛ مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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الاتحاد توّج بكأس السوبر السعودي، في الموسم الرياضي الحالي؛ مع اقترابه من الحصول على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لأول مرة منذ 2009.

وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن قرار من الإدارة الاتحادية، بالاستغناء عن الثنائي البرازيلي برونو هنريكي والإنجولي هيلدر كوستا، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ بعد انتهاء عقوديهما.

وأشار الصرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن مسؤولي العميد، كلفوا البرتغالي هيلدر كوستا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع المحترفين الأجانب "الجدد".

وحسب الإعلامي الرياضي، هناك أنباء مؤكدة عن انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى نادي الاتحاد، حال قدومه إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023، مع الفريق.

ويشارك الاتحاد، حال تتويجه بلقب دوري روشن السعودي 2022-2023، في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة، في شهر ديسمبر القادم.

جدير بالذكر أن ميسي، ينتظر نهاية موسمه "الحالي" مع باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل اتخاذ قراره النهائي؛ خاصة في ظل محاولات فريقه السابق برشلونة الإسباني، بإعادته إلى صفوفه، وتلقيه عرضًا بـ400 مليون يورو تقريبًا، من الهلال.

Shahid