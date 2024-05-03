أنمار الحائلي يرد .. حقيقة حصوله على أموال من الوليد بن طلال بـ"اسم الاتحاد"

جدل جديد يطارد أنمار الحائلي..

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كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، والذي أعلن الرحيل عن منصبه، منذ يومين تقريبًا، حقيقة حصوله على أموال من الأمير الوليد بن طلال.

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الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال، كان قد أكد في وقتٍ سابق، على أن عضو الشرف الذهبي الهلالي الأمير الوليد بن طلال، منح الحائلي مبلغًا ماليًا يُقدر بـ"3 ملايين ريال".

الحائلي قال في توضيح لبرنامج "أكشن مع وليد"، ردًا على تصريحات الزلال: "أشكر ابن طلال؛ لكن.. هذا الدعم المالي ليس لي شخصيًا، وإنما للاتحاد".

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وأشار إلى أن عضو الشرف الهلالي، أراد دعم ممثل الوطن الاتحاد، بمبلغ مالي من "جيبه الخاص"؛ مشددًا على أنه لا يستطيع أن يرفض هذا الأمر أبدًا.

ومن ناحيته.. عاد الزلال ليعلن أن الوليد بن طلال، لم يكن ليدفع مثل هذا الملبع؛ لو كان هناك أي رئيس آخر في الاتحاد، غير أنمار الحائلي.

ولفت الإعلامي الرياضي، إلى أن حديثه عن أموال ابن طلال؛ جاءت كرد على الحائلي، الذي قال إنه لم يحصل على دعم مالي من أي شخصٍ أو جهة.

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