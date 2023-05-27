أنمار الحائلي يرد على النصر بـ"تصريحات مفاجئة" بعد تتويج الاتحاد بالدوري

أخيرًا وبعد صمت طويل.. تحدث رئيس نادي الاتحاد على تحركات النصر القانونية

وجّه أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، رسالة إلى النصر؛ بعد تتويج فريقه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الاتحاد توّج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه؛ وذلك بعد فوزه الكبير على الفيحاء (3-0)، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 "قبل الأخيرة".

وقال الحائلي في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، ردًا على محاولات النصر، الحصول على نقطتين إضافيتين من قضية النجم الدولي محمد كنو: "هذا حق مشروع لهم".

وأكد رئيس نادي الاتحاد، على أن فريقه، لم يتأثر أبدًا بهذه التحركات القانونية من نادي النصر؛ حيث كان تركيز جميع اللاعبين والجهاز الفني، داخل المستطيل الأخضر.

مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض استئناف نادي النصر؛ للحصول على نقاط ديربي الهلال "كاملة"، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري؛ بعد التأكد من صحة مشاركة كنو مع الزعيم.

وطمأن الحائلي، جماهير العميد الاتحادي، بأن الفريق يملك كل الإمكانيات؛ من أجل تشريف المملكة العربية السعودية، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة في ديسمبر القادم.