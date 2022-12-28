أنقذ باريس سان جيرمان رغم الأداء المحبط .. ماذا قدم مبابي أمام ستراسبورج؟

تعرف على ما قدمه كيليان مبابي خلال فوز باريس سان جيرمان المثير على ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

حقق باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه ستراسبورج بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" لحساب الجولة 16 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت عودة كيليان مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان بعد خيبة أمله في كأس العالم 2022، بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين.

مبابي لم ينتظر كثيرًا للعودة إلى باريس سان جيرمان، حيث عاد إلى تدريبات فريقه بعد 48 ساعة فقط من خسارة نهائي مونديال قطر.

ولم يقدم مبابي أفضل أداء ممكن في مواجهة ستراسبورج، لكنه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 90+4، حولها بنفسه بنجاح في مرمى الضيوف ليضمن حصول باريس سان جيرمان على نقاط المباراة.

مبابي بدأ المباراة أساسيًا، ولعب كافة دقائقها بطبيعة الحال، وامتاز بتحركات مثيرة خلخلت دفاعات ستراسبورج، لكنه في المقابل سدد خمس مرات جميعها على المرمى.

وفقد مبابي أفضل ما يميزه وهي القدرة على المراوغة، حيث نجح في مراوغة واحدة فقط من أصل سبع محاولات.

فيما لمس النجم الفرنسي الكرة في 74 مناسبة طوال المباراة، وقام بـ51 محاولة للتمريرة من بينها 41 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 80%.

ومع عدم مشاركته تمامًا في العمل الدفاعي، فإن مبابي فقد الكرة 21 مرة خلال المباراة، وهو رقم كبير للغاية يعكس الإحباط الذي يعاني منه.