مجانية أم شتوية؟ برشلونة يعود من جديد لخطف جوهرة ملقة قبل ريال مدريد!

موهبة بارزة في دوري الدرجة الثانية

رغم حالة التفاؤل التي كان يتمتع بها نادي ملقة بخصوص تجديد عقده جوهرته الشابة أنطونيتو كورديرو، إلا أن برشلونة تسبب في قلب الطاولة تمامًا على النادي الأندلسي.

الجناح البالغ من العمر 18 سنة تألق بشكل لافت مع ملقة في دوري الدرجة الثانية الإسبانية هذا الموسم، وأصبح سريعًا ضمن المواهب المُصنفة بصورة عالية في أوروبا، وهو الأمر الذي لفت أنظار برشلونة وجعله أكثر إصرارًا على ضمه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن برشلونة يتابع اللاعب منذ فترة، وأرسل العديد من الكشافين لمشاهدته، والذين عادوا بتقارير إيجابية عنه، وسط تكهنات حول إمكانية التقدم بعرض رسمي لضمه في شهر يناير القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يتابع الشاب الإسباني منذ فترة طويلة للغاية، وسبق أن فكر في ضمه الصيف الماضي لدعم الفريق الرديف، ولكن المحاولة لم تنجح، ليفكر النادي في العودة مرة أخرى وسط اهتمام ومتابعة كذلك من ريال مدريد للجناح الشاب.

وأما بالنسبة لملقة، فكان النادي يتمتع بثقة كبيرة في توقيع اللاعب على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025، قبل أن يظهر برشلونة من جديد ليضرب هذه الثقة تمامًا ويجعل النادي الأندلسي لا يستبعد خسارة أحد أهم نجومه سواء في الميركاتو الشتوي، أو بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.

يذكر أن كورديرو شارك في 17 مباراة مع ملقة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف ولعب 3 تمريرات حاسمة حتى الآن.