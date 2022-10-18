أنشيلوتي يكشف سر تغير بنزيما.. ويؤكد: أعرف كيف سيكون مستقبل ريال مدريد؟

ثناء بالغ من المدرب الإيطالى على النجم الفرنسي

تناول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العديد من الأشياء في مؤتمر مباراة فريقه ضد إلتشي في الجولة 10 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي: "علينا أن نعمل بجد من أجل تلك المباراة، إنه تحدٍ كبير بعد مباراة تطلبت بذل كل شيء من الناحيتين الجسدية والذهنية، نضع في اعتبارنا أنها مباراة هامة بثلاث نقاط نريد أن نكسبها كما كسبنا نقاط مباراة الأحد (أمام برشلونة)".

وأضاف: "لن يكون ضمن تشكيلة مباراة الغد، ولكنه الآن يتدرب بشكل اعتيادي ويقوم بالعمل جيدًا، أعتقد أنه سيكون جاهزًا من الأسبوع القادم".

الكرة الذهبية

وعن حصول بنزيما على الكرة الذهبية، وكورتوا على جائزة أفضل حارس، قال أنشيلوتي: "نحن فخورون ببنزيما وكورتوا وما حققاه، وكل من ترشحوا للجوائز أمس، مودريتش، فيني، أود أن أهنئ أيضًا كل الفائزين جافي وأليكسيا (بوتياس) وماني وليفاندوفسكي ونادي مانشستر سيتي، إنهم فريق يحظى باحترامي الكبير وقاموا بعمل موسم استثنائي".

وعن بنزيما على وجه التحديد قال: "إنه لاعب يتحلى بالمسؤولية دائمًا، دربته من قبل وأعرف أن جودته لم تتغير، ولكن المسؤولية الملقاة على عاتقه اختلفت، لقد بات أكثر من مجرد قائد!".

كيليان مبابي

وأردف: "ما حققناه كان جيدًا بحق، هذا ما يحصل حين تعمل في هذا النادي، لا يفاجئني أي إنجاز لأننا نملك كل شيء يدفع للإنجاز في هذا النادي، إنه نادٍ بتاريخ عظيم وتقاليد وتنافسية، ولاعبين يوجدون في الوسط المناسب".

بسؤاله عن الفرنسي كيليان مبابي ومدى اقتناعه بوصوله إلى ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "لقد قمنا بتأمين مستقبل الفريق بالفعل، لدينا لاعبون شباب مثل فالفيردي وفينيسيوس ورودريجو وميليتاو وكامافينجا وتشواميني، اللاعبون يذهبون ويأتون، ولكن هؤلاء اللاعبين أظهروا بالفعل كيف سيكون مستقبل ريال مدريد؟".