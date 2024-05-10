"حان وقت الاحتفال" .. أنشيلوتي يغازل فينيسيوس بالكرة الذهبية ويغلق باب الجدال مع كاسياس

"شكوك بشأن لحاق تشواميني بنهائي الأبطال"

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن البلجيكي تيبو كورتوا سيحرس عرين ريال مدريد غدا أمام غرناطة، وذلك في إطار خطته لإراحة لاعبي الملكي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة احتفالية تتويجه بلقب الليجا، عندما يحل ضيفا على غرناطة، غدًا السبت في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء غرناطة: "علينا أن نحترم المنافس. لدينا 4 مباريات سنخوضها قبل النهائي ستساعدنا على الاستعداد جيدًا. نحتاج أيضًا إلى الراحة لأنه كان موسمًا صعبًا للغاية، ومن الواضح أنه بعد المباراة يجب أن نحتفل".

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وأضاف: "لدينا شكوك بخصوص تواجد تشواميني في نهائي دوري الأبطال، على الرغم من أننا سنبذل قصارى جهدنا حتى يتمكن من التعافي. سيلعب ميليتاو هذه المباريات، وسيتناوب ناتشو وروديجر على المركز الثاني في قلب الدفاع".

وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن لاعبه فينيسيوس جونيور، قائلًا: "إنه من بين الأفضل في العالم. الأمر يعتمد على اللحظات وهذه لحظة فينيسيوس. لقد ساعدنا على الوصول إلى النهائي والفوز بالدوري. من المبكر الحديث عن فوزه بالكرة الذهبية ولا أريد أن أنسى الآخرين كذلك".

وتابع: "فينيسيوس ورودريجو يمكنهما أن يشكلا حقبة تاريخية في البرازيل، أعتقد أن بلادهما محظوظة بامتلاك لاعبين موهوبين مثلهما. البرازيل لديها العديد من اللاعبين الجيدين أيضًا".

وعلق أنشيلوتي على تصريحات إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق، بشأن ضرورة مشاركة لونين في مباراة بوروسيا دورتموند بنهائي دوري الأبطال، قائلًا: "أحترم ما قاله كاسياس وأنا معجب به جدًا. لا أريد الخوض في هذا النقاش لأن لدي ما يقرب من شهر للتفكير في الأمر، لم أفكر بذلك بعد".

وختم: "بيلينجهام سوف يرتاح مثله مثل أي لاعب آخر. سأقوم بالتناوب في هذه المباريات الأربع المتبقية".