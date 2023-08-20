أنشيلوتي يضحي براتبه من أجل سرية ريال مدريد ويكشف سبب غضبه من فينيسيوس

أنشيلوتي يتحدث عن بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ويشيد بأداء لونين.

علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على فوز فريقه أمس السبت أمام ألميريا بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الوافد الجديد جود بيلينجهام: "أثق في نضجه وشخصيته، لقد ساعده اللعب في ألمانيا كثيرًا، إنه يتأقلم بشكل رائع للغاية مع الدوري وأسلوب لعبنا".

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أما بالنسبة للحارس لونين علق أنشيلوتي على أداءه قائلًا: "لقد لعب بشكل جيد للغاية أمام أتلتيك بيلباو، لدينا ثقة فيه، كما هو الحال مع كيبا سيلعب آجلًا ام عاجلًا".

وتابع حديثه عن فينيسيوس جونيور: "ليس هناك أي تحديات أمامه، فالجميع يقوم بعمل جيد، لا أريد أن أتخلص من العبقرية التي يمتلكها فينيسيوس، أحيانًا يُخاطر قليلًا وأنا أغصب، ولكن أحيانًا أخرى أتحمس لما يفعله".

واختتم حديثه بدخول الكاميرات إلى غرفة خلع الملابس وتخفيض الراتب قائلًا: "لن نسمح بدخول الكاميرات لأن لنا الحق في ذلك، وإذا اضطرت للدخول سأقوم بخفض راتبي حتى لا تدخل".