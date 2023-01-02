أنشيلوتي يصدم جمهور ريال مدريد: كأس الملك ليست المسابقة الأهم بالنسبة لنا!

مدرب ريال مدريد يقلل من أهمية بطولة كأس ملك إسبانيا، قبل مواجهة دور الـ32 من البطولة.

خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد بتصريحات صادمة حول أهمية بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك قبل مواجهة كاسيرينو في دور الـ32 من البطولة.

ريال مدريد يلعب مساء الثلاثاء ضد كاسيرينو على ملعب الملك فيليب في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وهي المباراة التي ستحدد مشوار النادي الملكي في البطولة.

أنشيلوتي تحدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن أهمية بطولة كأس الملك بالنسبة إلى النادي الملكي، وأنها ليست البطولة التي يسعى الفريق إلى الفوز بها، رغم أنه لم يحقق اللقب منذ 2014.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عن عدم فوز ريال مدريد باللقب: "هذا أمر مهم بالفعل، لكنها ليست المسابقة الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

وأضاف: "لكن مع هذا القميص والشعار، عليك احترام جميع المسابقات، ومحاولة الفوز بها، وكأس الملك هذا العام بطولة أخرى نريد الفوز بها وسنقاتل من أجلها".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "كما قلت سابقًا، المنافسة الأهم بالنسبة لنا هي دوري أبطال أوروبا بكل تأكيد، لكن سنحاول بأفضل ما لدينا للفوز بكأس الملك كذلك لأنها بطولة غابت كثيرًا عن هذا النادي، ويجب الاهتمام بها".