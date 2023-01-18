أنشيلوتي: لدينا شباب مثل جافي وبيدري.. وهل تتكرر مأساة 2015؟

أنشيلوتي يصر على خروج ريال مدريد من المحنة الحالية

قبل مباراة فياريال في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، تطرق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى العديد من الملفات التي تخص النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "لا نملك العديد من اللاعبين الشباب مثل بيدري وجافي في ريال مدريد؟ الحقيقة أننا نمتلك لاعبين شباب رائعين وقادمين من الأكاديمية، مواليد 2004 على سبيل المثال رائعون جدً وأنا متأكد أنهم سيساعدون الفريق قريبًا".

هؤلاء اللاعبون الذين يقصدهم أنشيلوتي هم لاعبو الكاستيا وبالتحديد الثلاثي جولين جون جيرير ورافاييل أوبرادور ونيكو باز.

وعما إذا كان هذا الموسم يشبه موسم 2014-2015 الصفري الذي مر به ريال مدريد قال أنشيلوتي: "مصادفة لا أكثر، الموسم الماضي مررنا بصعوبات أيضًا في الشهر ذاته ولكننا خرجنا من كل هذه العقبات".