أنشيلوتي يرد على تشافي وجافي: لو امتلك جدي إطارات لأصبح سيارة!

الإيطالي يتهكم على تصريحات مدرب برشلونة

تناول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العديد من الملفات قبل مباراته ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وتطرق أنشيلوتي إلى مستقبله ما بعد ريال مدريد، وموقفه من تدريب المنتخب البرازيلي بعد انتهاء فترته مع الملكي.

وقال أنشيلوتي: "اعتزالي التدريب بعد ريال مدريد؟ لقد غيرت هذا الكلام".

وأضاف: "سعيد باهتمام الاتحاد البرازيلي بي، إن هذا يمنحني شعورًا بالحلم، ولكن إلى الآن أستطيع القول إنني باق في ريال مدريد".

وتطرق إلى لاعبه فينيسيوس جونيور، فقال بدوره عن تشافي الذي قال عن لاعبه جافي إنه لو كان لاعبًا لنادٍ آخر لتمت معاملته بشكل مختلف بسبب طريقة لعبه: "حسنًا، ولو كان جدي بإطارات.. لأصبح سيارة!".