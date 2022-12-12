بعد قنبلة بيب جوارديولا، كارلو أنشيلوتي على رادار أبطال العالم خمس مرات.

يبحث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن مدير فني جديد بعد نهاية مشوار تيتي مع راقصي السامبا عقب الإقصاء المفاجئ من ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي.

وكشف تقرير عن رغبة الاتحاد البرازيلي في الاتفاق مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على قيادة البرازيل، والآن يبحث المسؤولون البرازيليون إمكانية الحصول على موافقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد.

البرازيل في طريقها للتخلي عن عادتها في اختيار مدير فني وطني للمنتخب بعد ارتباطهم بالعديد من الأسماء الأوروبية الكبيرة في عالم التدريب مثل جوارديولا وأنشيلوتي وكذلك يورجن كلوب مدرب ليفربول.

ووفقًا لموقع "UOL" البرازيلي، يبحث المسؤولون عن كرة القدم البرازيلية بقيادة الرئيس إيدنالدو رودريجيز، عن مدرب حديث يتمتع بخبرة مثبتة في الأندية الكبرى، ويعتقدون أن أنشيلوتي يناسبهم تمامًا خاصة أن جوارديولا جدد تعاقده مع السيتي للتو حتى صيف 2025.

أنشيلوتي لديه عقد مع النادي الأبيض حتى يونيو 2024، لكن يبدو أن إقناعه بمواصلة العمل سيكون أمر معقد، حيث صرح من قبل أنه ينوي الاعتزال بعد نهاية عقده مع أبطال أوروبا 14 مرة، كما رفض من قبل تدريب منتخب إيطاليا بسبب كونه لا يُفضل العمل في تدريب المنتخبات الوطنية.

وتواصل خافيير بيرلانجا صحفي جول مع مصدر مقرب من أنشيلوتي والذي أكد له عن عدم وجود أي إمكانية لأن يصبح الإيطالي مدربًا جديدًا للبرازيل.