أنشيلوتي يثير القلق بخصوص بيلينجهام ويكشف طلبه الغريب لبراهيم دياز!

تعرف على ما قاله مدرب ريال مدريد للاعبه براهيم دياز

أثار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد القلق، بشأن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بعد الإصابة التي تعرض لها وجعلته يغيب عن لقاء فالنسيا مساء أمس السبت.

وحقق ريال مدريد الفوز على فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإسباني، في غياب بيلينجهام المصاب.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "بيلينجهام سينضم إلى منتخب إنجلترا ليتم فحصه من جانب الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي، ثم سيعود لنا من جديد".

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وأضاف: "جود سيقوم بالعمل على تقوية كتفه الذي تعرض للإصابة في خلال الأسابيع المقبلة، ولكنه سيعود للملاعب مرة أخرى بعد ذلك".

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وكشف أنشيلوتي عن طلبه الغريب من إبراهيم دياز، حيث قال: "فينيسيوس جونيور طلب مني أن يلعب أكثر، وطلبت من براهيم دياز ألا يعد التاكو (أكلة مكسيكية)، لأنني لا أحبه!".