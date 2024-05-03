"هذا الإنجاز لم أحققه من قبل" .. أنشيلوتي يترك القرار لكروس وينزع فتيل فتنة كورتوا

"لا أريد الحديث عن الاحتفالات الآن"

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أهمية مباراة فريقه المرتقبة أمام قادش في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قادش، غدًا السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة من الممكن أن تشهد تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني، وذلك قبل 3 أيام من مواجهة بايرن ميونخ المصيرية على نفس الملعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة قادش: "لا نريد الحديث عن الاحتفالات، تنقصنا 4 نقاط للتتويج وهدفنا غدًا هو إضافة 3 نقاط للاقتراب من الفوز باللقب. لا نفكر فيما يمكن أن يحدث بعد ذلك (سقوط برشلونة والتتويج رسميًا). سنلعب ضد فريق يكافح من أجل عدم الهبوط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هزيمتان فقط في الموسم؟ لم أحقق هذا الأمر من قبل في مسيرتي. لقد أدى الفريق أداءً جيدًا للغاية مع الكثير من الالتزام. الجميع كان في أفضل صورة ووصلنا سويًا إلى المرحلة النهائية من الموسم وأنا متحمس للغاية".

وتحدث مدرب الريال عن جاهزية لاعبي فريقه قائلًا: "تيبو كورتو بخير وسيلعب غدًا ضد قادش. إنها أخبار جيدة جدًا بالنسبة لنا، مثل عودة ميليتاو. إنه متحمس للغاية ونحن جميعًا سعداء بذلك".

وتابع: "بيلينجهام أصيب يوم الأربعاء بفيروس معوي لكنه بخير الآن. أردا جولير سيكون أساسيًا أمام قادش، أما فيما يتعلق بمستقبل كروس فدعوه يتخذ القرار الأفضل لنفسه... وليس من أجل أي شخص".

وعندما سئل أنشيلوتي عن إمكانية مشاركة كورتوا في نهائي دوري الأبطال، حال عبور بايرن ميونخ، أجاب "النهائي الذي نفكر فيه هو الأربعاء ضد بايرن ميونخ، لونين سيكون في مرمى الريال، تريد أن تسألني إذا كان كورتوا يمكنه اللعب في ويمبلي. لكننا لا نفكر في غضون شهر من الآن".

وأشاد مدرب الريال بمرونة الثنائي رودريجو وفينيسيوس جونيور والتغييرات المستمرة في مركزيهما، قائلًا: "في اللحظة التي وضعنا فيها رودريجو على اليسار سجل في مرمى السيتي، بينما سجل فيني في مرمى بايرن ميونخ. لقد سارت الأمور بشكل جيد للغاية".