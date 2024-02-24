أنشيلوتي يتحدث عن عودة راموس إلى مدريد ويؤكد: توني كروس ليس ابني!

المدرب الإيطالي يفتح كل الملفات..

تطرق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى العديد من الملفات الخاصة بالنادي الملكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الملكي ضد إشبيلية في الجولة 26 من الدوري الإسباني 2023-2024.

وقال أنشيلوتي إن لاعبه أنطونيو روديجر تعافى تمامًا من الإصابة، وسيكون أساسيًا ضد إشبيلية، كما تطرق إلى حالات بعض لاعبيه المختلفة.

سئل عن العرض الذي قدمه للوكا مودريتش من أجل الانضمام لجهازه الفني الموسم المقبل فأجاب بأنه "لا يتحدث عن هذه الأمور عبر وسائل الإعلام".

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كما سئل عن وضعية لاعب وسطه توني كروس وما إذا كان سيجدد عقده مع ريال مدريد أم لا، فأجاب: "لا أملك الإجابة، توني كروس ليس ابني، لديه كل الحرية الذهنية لفعل ما يحلو له واتخاذ القرار المناسب بالنسبة له".

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وأكد أنشيلوتي أن لاعبه التركي أردا جولر "عليه التحلي بالصبر" وأن نجم الموسم المقبل إندريك "سيدخل مباشرة إلى الفريق الأول" مشيرًا إلى أن "الحديث عن المستقبل أمر يسعده" على حد تعبيره.

كما تناول عودة القائد الأسطوري لريال مدريد سيرخيو راموس إلى ملعب سانتياجو برنابيو لكن مع فريق إشبيلية، مشيدًا بشخصيته والتزامه وروحه القيادية أثناء فترة تمثيله للنادي الملكي.