تطرق كذلك إلى رأيه في نهائي الأبطال وإقالة تشافي

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يمانع وجود بعض الغرور بفريقه، مستشهدًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الميرينجي السابق والنصر الحالي.

أنشيلوتي أجرى مقابلة مع برنامج "El Chiringuito de Jugones" عبر قناة "Mega" متطرقًا إلى العديد من الموضوعات الهامة في رحلته مع ريال، قبل يوم واحد على انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريق الإسباني وبوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.

وقال أنشيلوتي عن وجود بعض الغرور بفريقه:"هناك القليل منه وهذا ليس سيئًا، لكن عليك التمييز مع كل لاعب، لم يكن لدي أبدًا أي لاعب بشخصية سيرخيو راموس، وكذلك بيبي، أيضًا كريستيانو رونالدو، كان يتمتع بشخصية كبيرة والكثير من الغرور ولكنه لم يكن سيئًا لأنه يتناسب مع طبيعته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أنشيلوتي عن هوية ريال مدريد معه:"الدافع دائمًا هو الفوز، يجب أن يكون للفريق هوية، ولكن ليس هوية واحدة فقط، ربما الأمور كانت مختلفة مع برشلونة مع لاعبين مثل تشافي وليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، كان على المدرب التكيف على اللاعبين الذين لديه، واللعب بالطريقة الأنسب للمجموعة".

إقالة تشافي:"إنه جزء من وظيفة المدرب، سيفهم ذلك جيدًا، عندما لا تكون هناك علاقة جيدة بين النادي والمدير الفني، فإن الأفضل هو الانفصال، هذا ما حدث لي مع نابولي وبايرن ميونخ وتشيلسي".

عودته إلى ريال مدريد منذ ثلاث سنوات:"اتصلت بهم لمعرفة ما إذا كان بإمكاني التعاقد مع لاعبين لإيفرتون الذي كنت أدربه وقتها، وسألت عما إذا كان لديهم مدرب بالفعل، قلت إن عليهم التعاقد مع الأفضل لريال مدريد، وأخبرتهم أنهم ربما نسوا عام 2014 عندما فازوا بالعاشرة".

رأيه في جود بيلينجهام:"هو ناضج للغاية، ولا يبدو أنه يبلغ من العمر 20 سنة، ليس طفلًا مثل أردا جولر، هو أخ أكثر من كونه ابنًا، يلعب بالكثير من الجدية والاحتراف، والقليل من الأنا".

قدوم كيليان مبابي وتصريحاته عن عشقه لميلان:"أنا متحمس لريال مدريد، لقد زرت العديد من الأندية، لكن مدريد وميلانو لديهما شيء مميز".

الكرة الذهبية:"إنها معركة بين فينيسيوس وجود بيلينجهام، دعونا نرى ما سيحدث في نهائي دوري الأبطال واليورو وكوبا أمريكا".

رأيه في فلورنتينو بيريز:"هو شخص ممتع للغاية ومضحك جدًا، لا يضغط علي ويتمتع بإيجابية كبيرة، يمنحني دائمًا الكثير من الثقة".

وفي نهاية حديثه توقع أنشيلوتي أن يعاني فريقه قليلًا أمام دورتموند، مشيرًا إلى عدم قلقه من تأخر فريقه بهدف دون رد في الدقيقة 85، لأن هذا الأمر حدث في لشبونة وأمام بايرن ميونخ وضد مانشستر سيتي.