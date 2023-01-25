أنشيلوتي: ناتشو جيد كقلب دفاع.. لذلك سيلعب كظهير أيمن!

الإيطالي يبدأ الاستفادة من خياراته بعد عودة المصابين

تطرق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى العديد من الملفات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتناول أنشيلوتي عددًا من إصابات الفريق ليزف بشرى لجماهير الملكي بشأن دافيد ألابا مدافع الفريق الذي أعلن الإيطالي جاهزيته لمباراة أتلتيكو، مشيرًا إلى أن الثنائي تشواميني وهازارد سيعودان الأحد القادم.

وقال أنشيلوتي عن فينيسيوس جونيور: "لديه مهارة ولياقة بدنية رائعة وكذلك قدرات ذهنية ممتازة، يجب علينا حمايته، إنه موهبة غير اعتيادية".

كما تطرق إلى لاعبه ناتشو فيرنانديز قائلًا بمزاح إنه "لاعب جيد وذكي حين يكون في قلب الدفاع، لذلك سنشركه أمام أتلتيكو في مركز الظهير".

وتناول أسباب عدم البدء بكروس ومودريتش أساسيين دائمًا خلال الفترة السابقة قائلًا إن هذا الثنائي "محترف، ويفهمان جيدًا ما الذي يعنيه الفريق، ولست في حاجة لتفسير أي شيء يخصهما".