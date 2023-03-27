أنشيلوتي مُغلقًا الباب في وجه البرازيل: سأواصل حياتي كلها في ريال مدريد

أول رد من كارلو أنشيلوتي على توليه قيادة منتخب البرازيل

تتكثر الأقاويل في الآونة الأخيرة عن تدريب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لمنتخب البرازيل، الذي يقوده رامون مينزيس بصفة مؤقته، بعد رحيل تيتي عقب توديع كأس العالم.

البرازيل ودعت كأس العالم 2022 من دور ربع النهائي بصورة مخيبة للآمال، على يد كرواتيا بركلات الترجيح، ومنذ ذلك الوقت ارتبط راقصي السامبا بالعديد من المدربين الأوروبين على رأسهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتحدث المدرب المخضرم عن ارتباط اسمه بتدريب البرازيل في كلمة مقتضبة لصحيفة "ماركا" الإسبانية حيث قال: "أريد الاستمرار في ريال مدريد أنا سعيد هنا، لقد قلت مرات عديدة أنني سأواصل حياتي كلها في ريال مدريد".

ريال مدريد بعد موسم رائع للغاية حقق فيه ثنائي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، يخوض موسم متوسط على ما يبدو بالرغم من وجوده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لكنه خسر كأس السوبر الإسباني لصالح برشلونة، وحسابيًا فرصه في الحفاظ على الليجا صعبة للغاية، مما يبدو أن الوضع الرياضي يدعو إلى التغيير على مقاعد البدلاء.

ولم يوقع مدرب ريال مدريد على أي عقد مع الاتحاد البرازيلي، الذي ينتظر ختى نهاية شهر مايو، من أجل حسم ملف مدرب السامبا الجديد، وبخلاف ذلك فإن المدرب الإيطالي ملزم بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024.