أنشيلوتي مدافعًا عن برشلونة في قضية رشوة الحكام: الفساد غير موجود!

في توقيت طعن فيها جميع الأندية الإسبانية في ظهر برشلونة العاري بعد قضية إنريكيز نيجريرا، يأتي عدوه اللدودو ريال مدريد ليقف مدافعًا عنه!

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن الأخطاء التحكيمية غير مقصودة، وأن برشلونة لم يقوم برشوة خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني.

قضية إنريكيز نيجريرا تتصدر عناوين الأخبار في إسبانيا، مع ظهور اكتشافات جديدة باستمرار، مع رفع دعوى قضائية من أحد الحكام الإسبان ضد إنريكيز نيجريرا بسبب إساءته لسمعة الحكام في إسبانيا.

وسئل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيكو مدريد عن القضية التي تؤرق الشارع الإسباني حاليًا وأجاب الإيطالي قائلًا: "لا يوجد فساد هنا أو في إيطاليا أو في أوروبا، يرتكب الحكام أخطاء في كل مكان وإذا ارتكبوا أخطاء عليك فقط تقبلها، أشعر بالغضب أحيانًا، لكنني مقتنع تمامًا أنه في هذه اللحظة لا يوجد فساد في عالم كرة القدم".

بينما لم يتم إثبات أي شيء، أشار الكثيرون إلى أن برشلونة ربما تلقى معاملة تفضيلية، ودافع الحكام واللاعبون والمديرون السابقون عن شرف الحكام الإسبان، لكن ما هو واضح أنه في الأشهر المقبلة سيكون هناك تدقيق شديد على الحكام، في بلد يميل إلى التركيز بالفعل على أداء الحكام.

يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، ويأتى ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما أتلتيكو مدريد رابعًا بمجموع 41 نقطة.