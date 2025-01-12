أنشيلوتي: مبابي أفضل ما في ريال مدريد واعتقدت أننا سنعود بعد الطرد

أنشيلوتي غاضب من دفاع فريقه...

يرى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه لم يدافع بشكل جيد أمام برشلونة، وأن الفريق بأكمله لم يظهر بالشكل المطلوب منه، مشيرًا إلى أنه اعتقد أن الميرينجي، سيكون قادرًا على العودة في النتيجة بعد حالة طرد فويتشيك شتشيسني.

ونجح برشلونة، في تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد التغلب على ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات عقبت اللقاء: "كانت ليلة سيئة، نشعر بالحزن مثل جماهيرنا إنها خيبة أمل بالنسبة لنا ولا نستطيع أن نخفيها، ولكن هذا حال كرة القدم، في بعض الأحيان تفوز، وفي بعض الأحيان عليك أن تتعلم من خسارتك، يجب أن ننظر إلى الأمام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "لقد دافعنا بشكل سيئ في مباراة الليلة وهذا ما أضر بنا، لقد سجلوا الأهداف بكل سهولة لم نظهر بشكل جيد في الضغط العالي".

وأضاف: "لقد تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وأخبرتهم أنه يجب أن نلعب كرة القدم، لأننا لم نلعب في الشوط الأول، من الممكن أن نخسر المباريات ولكن ليس بتلك الطريقة التي ظهرنا بها في الشوط الأول، وبعد حالة الطرد اعتقدت أننا سنعود في النتيجة".

وأكمل: "لا يوجد أي شيء جيد في المباراة بالنسبة لريال مدريد، فقط أداء مبابي كان هو الأفضل في الفريق وقدم مباراة جيدة للغاية، لم نتكمن من إيجاد الحلول، أنا حزين على المباراة بأكملها، علينا أن ننسى تلك الليلة ونتطلع إلى الأمام".